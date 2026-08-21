Anon Alien מחיר היום

מחיר Anon Alien (AALIEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AALIEN ל USD הוא $ 0 לכל AALIEN.

Anon Alien כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,517.56, עם היצע במחזור של 999.95M AALIEN. ב‑24 השעות האחרונות, AALIEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AALIEN נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -12.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Anon Alien (AALIEN) מידע שוק

שווי שוק $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,949,214.023079 999,949,214.023079 999,949,214.023079

שווי השוק הנוכחי של Anon Alien הוא $ 13.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AALIEN הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999949214.023079. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.52K.