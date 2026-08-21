Palcoin Ventures מחיר היום

מחיר Palcoin Ventures (PALCOIN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01559, עם שינוי של 24.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PALCOIN ל ILS הוא ₪ 0.01559 לכל PALCOIN.

Palcoin Ventures כרגע מדורג במקום #4358 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 PALCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, PALCOIN סחר בין ₪ 0.015 (נמוך) ל ₪ 0.0228 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 140.55888731448511454, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.3615394752496214662.

ביצועים לטווח קצר, PALCOIN נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו +1.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 763.66.

Palcoin Ventures (PALCOIN) מידע שוק

דירוג No.4358 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 763.66₪ 763.66 ₪ 763.66 שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.90M₪ 3.90M ₪ 3.90M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 250,000,000 250,000,000 250,000,000 אספקה כוללת 250,000,000 250,000,000 250,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי NONE

שווי השוק הנוכחי של Palcoin Ventures הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 763.66. ההיצע במחזור של PALCOIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.90M.