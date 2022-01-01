AIVeronica by Virtuals (AIV) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי AIVeronica by Virtuals (AIV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
AIVeronica by Virtuals (AIV) מידע

AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!

אתר רשמי:
https://app.virtuals.io/virtuals/19018

AIVeronica by Virtuals (AIV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AIVeronica by Virtuals (AIV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.15M
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 1.00B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.15M
שיא כל הזמנים:
$ 0.00705355
שפל כל הזמנים:
$ 0.00109167
מחיר נוכחי:
$ 0.00114922
AIVeronica by Virtuals (AIV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של AIVeronica by Virtuals (AIV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של AIV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות AIVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את AIVטוקניומיקה, חקרו אתAIVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AIV חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן AIV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.