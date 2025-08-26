AIVeronica by Virtuals (AIV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00109942 $ 0.00109942 $ 0.00109942 24 שעות נמוך $ 0.00129254 $ 0.00129254 $ 0.00129254 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00109942$ 0.00109942 $ 0.00109942 גבוה 24 שעות $ 0.00129254$ 0.00129254 $ 0.00129254 שיא כל הזמנים $ 0.00705355$ 0.00705355 $ 0.00705355 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00109942$ 0.00109942 $ 0.00109942 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -13.36% שינוי מחיר (7D) -23.94% שינוי מחיר (7D) -23.94%

AIVeronica by Virtuals (AIV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00110238. במהלך 24 השעות האחרונות, AIV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00109942 לבין שיא של $ 0.00129254, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00705355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00109942.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIV השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -13.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIVeronica by Virtuals (AIV) מידע שוק

שווי שוק $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AIVeronica by Virtuals הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIV הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.