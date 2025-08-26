עוד על AIV

AIVeronica by Virtuals

AIVeronica by Virtuals מחיר (AIV)

1 AIV ל USDמחיר חי:

$0.00110238
$0.00110238
-13.30%1D
AIVeronica by Virtuals (AIV) טבלת מחירים חיה
AIVeronica by Virtuals (AIV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00109942
$ 0.00109942
24 שעות נמוך
$ 0.00129254
$ 0.00129254
גבוה 24 שעות

$ 0.00109942
$ 0.00109942

$ 0.00129254
$ 0.00129254

$ 0.00705355
$ 0.00705355

$ 0.00109942
$ 0.00109942

-0.25%

-13.36%

-23.94%

-23.94%

AIVeronica by Virtuals (AIV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00110238. במהלך 24 השעות האחרונות, AIV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00109942 לבין שיא של $ 0.00129254, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00705355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00109942.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIV השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -13.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIVeronica by Virtuals (AIV) מידע שוק

$ 1.10M
$ 1.10M

--
--

$ 1.10M
$ 1.10M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AIVeronica by Virtuals הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIV הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.

AIVeronica by Virtuals (AIV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AIVeronica by Virtualsל USDהיה $ -0.00017005078424897.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIVeronica by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0004936598.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAIVeronica by Virtuals ל USDהיה $ -0.0006985940.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AIVeronica by Virtualsל USDהיה $ -0.003562392189657932.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00017005078424897-13.36%
30 ימים$ -0.0004936598-44.78%
60 ימים$ -0.0006985940-63.37%
90 ימים$ -0.003562392189657932-76.36%

מה זהAIVeronica by Virtuals (AIV)

AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!

AIVeronica by Virtuals (AIV) משאב

האתר הרשמי

AIVeronica by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AIVeronica by Virtuals (AIV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIVeronica by Virtuals (AIV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIVeronica by Virtuals.

בדוק את AIVeronica by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

AIV למטבעות מקומיים

AIVeronica by Virtuals (AIV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AIVeronica by Virtuals (AIV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AIVeronica by Virtuals (AIV)

כמה שווה AIVeronica by Virtuals (AIV) היום?
החי AIVהמחיר ב USD הוא 0.00110238 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIV ל USD?
המחיר הנוכחי של AIV ל USD הוא $ 0.00110238. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AIVeronica by Virtuals?
שווי השוק של AIV הוא $ 1.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIV?
ההיצע במחזור של AIV הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIV?
‏‏AIV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00705355 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIV?
AIV ‏‏רשם מחירATL של 0.00109942 USD.
מהו נפח המסחר של AIV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIV הוא -- USD.
האם AIV יעלה השנה?
AIV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
AIVeronica by Virtuals (AIV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

