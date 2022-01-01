Afreum (AFR) טוקנומיקה
Afreum (AFR) מידע
Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange).
The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa.
Afreum (AFR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Afreum (AFR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Afreum (AFR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Afreum (AFR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של AFR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות AFRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את AFRטוקניומיקה, חקרו אתAFRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
AFR חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן AFR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AFR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.