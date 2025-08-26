Afreum (AFR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00194395 $ 0.00194395 $ 0.00194395 24 שעות נמוך $ 0.00262652 $ 0.00262652 $ 0.00262652 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00194395$ 0.00194395 $ 0.00194395 גבוה 24 שעות $ 0.00262652$ 0.00262652 $ 0.00262652 שיא כל הזמנים $ 0.00273996$ 0.00273996 $ 0.00273996 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.89% שינוי מחיר (1D) -11.70% שינוי מחיר (7D) +58.83% שינוי מחיר (7D) +58.83%

Afreum (AFR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00203897. במהלך 24 השעות האחרונות, AFR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00194395 לבין שיא של $ 0.00262652, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AFRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00273996, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AFR השתנה ב +4.89% במהלך השעה האחרונה, -11.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+58.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Afreum (AFR) מידע שוק

שווי שוק $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M אספקת מחזור 8.00B 8.00B 8.00B אספקה כוללת 7,997,830,467.605371 7,997,830,467.605371 7,997,830,467.605371

שווי השוק הנוכחי של Afreum הוא $ 15.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AFR הוא 8.00B, עם היצע כולל של 7997830467.605371. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.77M.