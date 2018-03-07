TrueUSD (TUSD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TrueUSD (TUSD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TrueUSD (TUSD) מידע TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. אתר רשמי: https://tusd.io/ מסמך לבן: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 קנה TUSDעכשיו!

TrueUSD (TUSD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TrueUSD (TUSD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 493.48M ההיצע הכולל: $ 494.52M אספקה במחזור: $ 494.52M FDV (שווי מדולל מלא): $ 493.48M שיא כל הזמנים: $ 1.0949 שפל כל הזמנים: $ 0.917876956195 מחיר נוכחי: $ 0.9979 למידע נוסף על TrueUSD (TUSD) מחיר

TrueUSD (TUSD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TrueUSD (TUSD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TUSD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TUSDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TUSDטוקניומיקה, חקרו אתTUSDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TUSD מעוניין להוסיף את TrueUSD (TUSD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TUSD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TUSD ב-MEXC עכשיו!

TrueUSD (TUSD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TUSDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TUSD עכשיו את היסטוריית המחירים!

TUSD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TUSD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TUSD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TUSDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

