SUKU (SUKU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SUKU (SUKU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SUKU (SUKU) מידע Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3. אתר רשמי: https://www.suku.world/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7 קנה SUKUעכשיו!

SUKU (SUKU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SUKU (SUKU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.68M $ 14.68M $ 14.68M ההיצע הכולל: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B אספקה במחזור: $ 487.70M $ 487.70M $ 487.70M FDV (שווי מדולל מלא): $ 45.17M $ 45.17M $ 45.17M שיא כל הזמנים: $ 1.2783 $ 1.2783 $ 1.2783 שפל כל הזמנים: $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 מחיר נוכחי: $ 0.03011 $ 0.03011 $ 0.03011 למידע נוסף על SUKU (SUKU) מחיר

SUKU (SUKU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SUKU (SUKU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SUKU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SUKUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SUKUטוקניומיקה, חקרו אתSUKUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SUKU מעוניין להוסיף את SUKU (SUKU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SUKU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SUKU ב-MEXC עכשיו!

SUKU (SUKU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SUKUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SUKU עכשיו את היסטוריית המחירים!

SUKU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SUKU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUKU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SUKUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

