SUKU (SUKU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03237. במהלך 24 השעות האחרונות, SUKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03151 לבין שיא של $ 0.03525, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.58455478, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02400943782643274.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUKU השתנה ב -1.50% במהלך השעה האחרונה, +2.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SUKU (SUKU) מידע שוק
No.992
$ 15.79M
$ 15.79M$ 15.79M
$ 100.78K
$ 100.78K$ 100.78K
$ 48.56M
$ 48.56M$ 48.56M
487.70M
487.70M 487.70M
1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של SUKU הוא $ 15.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.78K. ההיצע במחזור של SUKU הוא 487.70M, עם היצע כולל של 1500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.56M.
SUKU (SUKU) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SUKUהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0007679
+2.43%
30 ימים
$ -0.00496
-13.29%
60 ימים
$ +0.00673
+26.24%
90 ימים
$ -0.00092
-2.77%
SUKU שינוי מחיר היום
היום,SUKU רשם שינוי של $ +0.0007679 (+2.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SUKU שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00496 (-13.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SUKU שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUKU ראה שינוי של $ +0.00673 (+26.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SUKU שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00092 (-2.77%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU.
By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.
SUKU זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSUKU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SUKUאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSUKU לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
