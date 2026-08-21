Singularry AI מחיר היום

מחיר Singularry AI (SINGULARRY) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00924, עם שינוי של 1.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SINGULARRY ל ILS הוא ₪ 0.00924 לכל SINGULARRY.

Singularry AI כרגע מדורג במקום #4367 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 SINGULARRY. ב‑24 השעות האחרונות, SINGULARRY סחר בין ₪ 0.00836 (נמוך) ל ₪ 0.00949 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.1555137933546777073, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.017009112271162245.

ביצועים לטווח קצר, SINGULARRY נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו +6.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 8.05K.

Singularry AI (SINGULARRY) מידע שוק

דירוג No.4367 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 8.05K₪ 8.05K ₪ 8.05K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 9.24M₪ 9.24M ₪ 9.24M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Singularry AI הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 8.05K. ההיצע במחזור של SINGULARRY הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 9.24M.