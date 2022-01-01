PrivateAI.com (PGPT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PrivateAI.com (PGPT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PrivateAI.com (PGPT) מידע An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide. אתר רשמי: https://privateai.com מסמך לבן: https://privateai.com/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x33a64943a0eaecc2b06b10f89686b797ba75ffad קנה PGPTעכשיו!

PrivateAI.com (PGPT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PrivateAI.com (PGPT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M שיא כל הזמנים: $ 0.4789 $ 0.4789 $ 0.4789 שפל כל הזמנים: $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 מחיר נוכחי: $ 0.0102 $ 0.0102 $ 0.0102 למידע נוסף על PrivateAI.com (PGPT) מחיר

PrivateAI.com (PGPT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PrivateAI.com (PGPT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PGPT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PGPTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PGPTטוקניומיקה, חקרו אתPGPTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PGPT מעוניין להוסיף את PrivateAI.com (PGPT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PGPT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PGPT ב-MEXC עכשיו!

PrivateAI.com (PGPT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PGPTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PGPT עכשיו את היסטוריית המחירים!

PGPT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PGPT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PGPT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PGPTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

