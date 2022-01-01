Movement (MOVE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Movement (MOVE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Movement (MOVE) מידע Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. אתר רשמי: https://www.movementnetwork.xyz מסמך לבן: https://docs.movementnetwork.xyz/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073 קנה MOVEעכשיו!

Movement (MOVE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Movement (MOVE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 332.64M $ 332.64M $ 332.64M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B שיא כל הזמנים: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 שפל כל הזמנים: $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 $ 0.11177369840193155 מחיר נוכחי: $ 0.1232 $ 0.1232 $ 0.1232 למידע נוסף על Movement (MOVE) מחיר

Movement (MOVE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Movement (MOVE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MOVE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MOVEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MOVEטוקניומיקה, חקרו אתMOVEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MOVE מעוניין להוסיף את Movement (MOVE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MOVE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MOVE ב-MEXC עכשיו!

Movement (MOVE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MOVEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MOVE עכשיו את היסטוריית המחירים!

MOVE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MOVE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MOVE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MOVEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

