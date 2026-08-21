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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Heroes of Mavia, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Heroes of Mavia, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Heroes of Mavia (MAVIA) ניתוח טכני היום

Heroes of Mavia (MAVIA) ניתוח טכני היום

דף Heroes of Mavia הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MAVIA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Heroes of Mavia למטה.

Heroes of Mavia (MAVIA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.03136--+6.99%+15.12%-6.23%
למידע נוסף על Heroes of Mavia מחיר

Heroes of Mavia אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Heroes of Mavia במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 20
נייטרלי 5
קנה 1
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 6נייטרלי 5קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.03148
0.03147
R2
0.03147
0.03146
R1
0.03146
0.03146
PP
0.03145
0.03145
S1
0.03144
0.03144
S2
0.03143
0.03144
S3
0.03142
0.03143

Heroes of Mavia אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.53M
$7.56 M
$8.09 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.19 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.18 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Heroes of Mavia זרימת הון

זרימת נטו פנימהMAVIAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.03
2026-08-20-$0.04 M0.03
2026-08-19$0.01 M0.03
2026-08-18-$0.03 M0.03
2026-08-17-$0.03 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Heroes of Mavia

סחור ב Heroes of Mavia (MAVIA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Heroes of Mavia מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMAVIA
$0.03136
$0.03136$0.03136
-0.75%
2.01M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MAVIA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MAVIA
MAVIA
USD
USD

1 MAVIA = 0.03136 USD

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