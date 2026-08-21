Heroes of Mavia (MAVIA) ניתוח טכני היום דף Heroes of Mavia הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MAVIA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Heroes of Mavia למטה. הירשם

Heroes of Mavia (MAVIA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.03136 -- +6.99% +15.12% -6.23%

Heroes of Mavia אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Heroes of Mavia במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 20 נייטרלי 5 קנה 1 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 6 נייטרלי 5 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.03148 0.03147 R2 0.03147 0.03146 R1 0.03146 0.03146 PP 0.03145 0.03145 S1 0.03144 0.03144 S2 0.03143 0.03144 S3 0.03142 0.03143

Heroes of Mavia אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.53M $7.56 M $8.09 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.18 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Heroes of Mavia זרימת הון זרימת נטו פנימה MAVIAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.03 2026-08-20 -$0.04 M 0.03 2026-08-19 $0.01 M 0.03 2026-08-18 -$0.03 M 0.03 2026-08-17 -$0.03 M 0.03 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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