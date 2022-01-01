Heroes of Mavia (MAVIA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Heroes of Mavia (MAVIA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Heroes of Mavia (MAVIA) מידע Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. אתר רשמי: https://mavia.com מסמך לבן: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 קנה MAVIAעכשיו!

Heroes of Mavia (MAVIA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Heroes of Mavia (MAVIA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 25.90M $ 25.90M $ 25.90M ההיצע הכולל: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M אספקה במחזור: $ 161.35M $ 161.35M $ 161.35M FDV (שווי מדולל מלא): $ 41.25M $ 41.25M $ 41.25M שיא כל הזמנים: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 שפל כל הזמנים: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 מחיר נוכחי: $ 0.1605 $ 0.1605 $ 0.1605 למידע נוסף על Heroes of Mavia (MAVIA) מחיר

Heroes of Mavia (MAVIA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Heroes of Mavia (MAVIA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MAVIA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MAVIAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MAVIAטוקניומיקה, חקרו אתMAVIAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MAVIA מעוניין להוסיף את Heroes of Mavia (MAVIA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MAVIA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MAVIA ב-MEXC עכשיו!

Heroes of Mavia (MAVIA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MAVIAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MAVIA עכשיו את היסטוריית המחירים!

MAVIA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MAVIA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MAVIA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MAVIAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!