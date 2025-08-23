Heroes of Mavia (MAVIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1626. במהלך 24 השעות האחרונות, MAVIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.159 לבין שיא של $ 0.1859, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAVIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.70544724630311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09690384445875239.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAVIA השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -3.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Heroes of Mavia (MAVIA) מידע שוק
$ 20.06M
$ 280.20K
$ 41.79M
123.35M
256,989,887.032251
250,000,000
47.99%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Heroes of Mavia הוא $ 20.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 280.20K. ההיצע במחזור של MAVIA הוא 123.35M, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.79M.
Heroes of Mavia (MAVIA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Heroes of Maviaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.006195
-3.67%
30 ימים
$ -0.0083
-4.86%
60 ימים
$ +0.0263
+19.29%
90 ימים
$ -0.0343
-17.43%
Heroes of Mavia שינוי מחיר היום
היום,MAVIA רשם שינוי של $ -0.006195 (-3.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Heroes of Mavia שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0083 (-4.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Heroes of Mavia שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MAVIA ראה שינוי של $ +0.0263 (+19.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Heroes of Mavia שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0343 (-17.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Heroes of Mavia (MAVIA)?
Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.
Heroes of Maviaתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Heroes of Mavia (MAVIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Heroes of Mavia (MAVIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Heroes of Mavia.
הבנת הטוקנומיקה של Heroes of Mavia (MAVIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAVIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.