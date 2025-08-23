מה זהHeroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Heroes of Mavia זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Heroes of Maviaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקMAVIA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Heroes of Maviaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHeroes of Mavia לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Heroes of Maviaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Heroes of Mavia (MAVIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Heroes of Mavia (MAVIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Heroes of Mavia.

בדוק את Heroes of Mavia תחזית המחיר עכשיו‏!

Heroes of Mavia (MAVIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Heroes of Mavia (MAVIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAVIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Heroes of Mavia (MAVIA)

מחפש איך לקנותHeroes of Mavia? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Heroes of Maviaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MAVIA למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Heroes of Mavia מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Heroes of Mavia, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Heroes of Mavia כמה שווה Heroes of Mavia (MAVIA) היום? החי MAVIAהמחיר ב USD הוא 0.1626 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי MAVIA ל USD? $ 0.1626 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של MAVIA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Heroes of Mavia? שווי השוק של MAVIA הוא $ 20.06M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של MAVIA? ההיצע במחזור של MAVIA הוא 123.35M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAVIA? ‏‏MAVIA השיג מחיר שיא (ATH) של 10.70544724630311 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAVIA? MAVIA ‏‏רשם מחירATL של 0.09690384445875239 USD . מהו נפח המסחר של MAVIA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAVIA הוא $ 280.20K USD . האם MAVIA יעלה השנה? MAVIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAVIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

