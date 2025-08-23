עוד על MAVIA

Heroes of Mavia סֵמֶל

Heroes of Mavia מְחִיר(MAVIA)

$0.1626
-3.67%1D
Heroes of Mavia (MAVIA) טבלת מחירים חיה
Heroes of Mavia (MAVIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.159
24 שעות נמוך
$ 0.1859
גבוה 24 שעות

$ 0.159
$ 0.1859
$ 10.70544724630311
$ 0.09690384445875239
+0.93%

-3.67%

-5.42%

-5.42%

Heroes of Mavia (MAVIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1626. במהלך 24 השעות האחרונות, MAVIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.159 לבין שיא של $ 0.1859, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAVIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.70544724630311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09690384445875239.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAVIA השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -3.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Heroes of Mavia (MAVIA) מידע שוק

No.880

$ 20.06M
$ 280.20K
$ 41.79M
123.35M
256,989,887.032251
250,000,000
47.99%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Heroes of Mavia הוא $ 20.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 280.20K. ההיצע במחזור של MAVIA הוא 123.35M, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.79M.

Heroes of Mavia (MAVIA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Heroes of Maviaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.006195-3.67%
30 ימים$ -0.0083-4.86%
60 ימים$ +0.0263+19.29%
90 ימים$ -0.0343-17.43%
Heroes of Mavia שינוי מחיר היום

היום,MAVIA רשם שינוי של $ -0.006195 (-3.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Heroes of Mavia שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0083 (-4.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Heroes of Mavia שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MAVIA ראה שינוי של $ +0.0263 (+19.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Heroes of Mavia שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0343 (-17.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Heroes of Mavia (MAVIA)?

בדוק את Heroes of Mavia עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHeroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Heroes of Mavia זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Heroes of Maviaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Heroes of Maviaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Heroes of Mavia (MAVIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Heroes of Mavia (MAVIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Heroes of Mavia.

Heroes of Mavia (MAVIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Heroes of Mavia (MAVIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAVIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Heroes of Mavia (MAVIA)

מחפש איך לקנותHeroes of Mavia? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Heroes of Maviaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MAVIA למטבעות מקומיים

1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל VND
4,278.819
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל AUD
A$0.248778
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל GBP
0.120324
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל EUR
0.13821
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל USD
$0.1626
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל MYR
RM0.68292
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל TRY
6.6666
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל JPY
¥23.9022
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל ARS
ARS$215.64825
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל RUB
13.144584
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל INR
14.234004
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל IDR
Rp2,622.580278
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל KRW
225.831888
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל PHP
9.21129
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל EGP
￡E.7.889352
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל BRL
R$0.881292
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל CAD
C$0.224388
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל BDT
19.781916
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל NGN
248.62353
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל COP
$650.4
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל ZAR
R.2.855256
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל UAH
6.73977
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל VES
Bs22.764
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל CLP
$156.096
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל PKR
Rs46.100352
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל KZT
86.997504
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל THB
฿5.273118
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל TWD
NT$4.956048
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל AED
د.إ0.596742
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל CHF
Fr0.13008
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל HKD
HK$1.269906
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל AMD
֏62.249784
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל MAD
.د.م1.4634
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל MXN
$3.025986
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל SAR
ريال0.60975
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל PLN
0.591864
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל RON
лв0.700806
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל SEK
kr1.547952
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל BGN
лв0.271542
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל HUF
Ft55.248228
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל CZK
3.411348
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל KWD
د.ك0.049593
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל ILS
0.547962
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל AOA
Kz148.221282
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל BHD
.د.ب0.0613002
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל BMD
$0.1626
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל DKK
kr1.035762
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל HNL
L4.256868
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל MUR
7.421064
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל NAD
$2.850378
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל NOK
kr1.639008
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל NZD
$0.27642
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל PAB
B/.0.1626
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל PGK
K0.686172
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל QAR
ر.ق0.590238
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ל RSD
דין.16.28439

למובן מעמיק יותר של Heroes of Mavia, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHeroes of Mavia הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Heroes of Mavia

כמה שווה Heroes of Mavia (MAVIA) היום?
החי MAVIAהמחיר ב USD הוא 0.1626 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAVIA ל USD?
המחיר הנוכחי של MAVIA ל USD הוא $ 0.1626. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Heroes of Mavia?
שווי השוק של MAVIA הוא $ 20.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAVIA?
ההיצע במחזור של MAVIA הוא 123.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAVIA?
‏‏MAVIA השיג מחיר שיא (ATH) של 10.70544724630311 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAVIA?
MAVIA ‏‏רשם מחירATL של 0.09690384445875239 USD.
מהו נפח המסחר של MAVIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAVIA הוא $ 280.20K USD.
האם MAVIA יעלה השנה?
MAVIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAVIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Heroes of Mavia (MAVIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
