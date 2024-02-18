MAVIA

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

שֵׁםMAVIA

דירוגNo.839

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.43%

אספקת מחזור161,354,675

מקסימום היצע256,989,887.032251

אספקה כוללת250,000,000

שיעור מחזור0.6278%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים10.70544724630311,2024-02-18

המחיר הנמוך ביותר0.09690384445875239,2025-03-11

בלוקצ'יין ציבוריETH

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...