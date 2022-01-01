CYBRO (CYBRO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CYBRO (CYBRO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CYBRO (CYBRO) מידע CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support. אתר רשמי: https://cybro.io מסמך לבן: https://docs.cybro.io/ סייר בלוקים: https://blastscan.io/address/0x963eec23618bbc8e1766661d5f263f18094ae4d5 קנה CYBROעכשיו!

CYBRO (CYBRO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CYBRO (CYBRO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 691.12K $ 691.12K $ 691.12K ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 132.40M $ 132.40M $ 132.40M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M שיא כל הזמנים: $ 0.3588 $ 0.3588 $ 0.3588 שפל כל הזמנים: $ 0.003632333457577384 $ 0.003632333457577384 $ 0.003632333457577384 מחיר נוכחי: $ 0.00522 $ 0.00522 $ 0.00522 למידע נוסף על CYBRO (CYBRO) מחיר

CYBRO (CYBRO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CYBRO (CYBRO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CYBRO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CYBROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CYBROטוקניומיקה, חקרו אתCYBROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CYBRO מעוניין להוסיף את CYBRO (CYBRO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CYBRO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CYBRO ב-MEXC עכשיו!

CYBRO (CYBRO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CYBROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CYBRO עכשיו את היסטוריית המחירים!

CYBRO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CYBRO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CYBRO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CYBROעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!