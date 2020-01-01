CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CITAKNIGHT (CITAKNIGHT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) מידע CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications and primitives that operate on the Ethereum protocol. Real Estate Token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate sustainableyield through real-world assets and enjoy constant liquidity by leveraging AMM and Liquidity Pools. אתר רשמי: https://citadao.io מסמך לבן: https://docs.citadao.io/ קנה CITAKNIGHTעכשיו!

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CITAKNIGHT (CITAKNIGHT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: -- -- -- שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: -- -- -- למידע נוסף על CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) מחיר

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CITAKNIGHT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CITAKNIGHTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CITAKNIGHTטוקניומיקה, חקרו אתCITAKNIGHTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CITAKNIGHTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CITAKNIGHT עכשיו את היסטוריית המחירים!

