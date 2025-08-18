MACHINA (MXNA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003. Viimeisen 24 tunnin aikana MXNA on vaihdellut alimmillaan $ 0.002534 ja korkeimmillaan $ 0.003029 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MXNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03216630953794221, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002128887593718385.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MXNA on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja -14.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MACHINA (MXNA) -rahakkeen markkinatiedot
No.3919
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 102.43K
$ 102.43K$ 102.43K
$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
MACHINA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.43K. MXNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.00M.
MACHINA (MXNA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MACHINA-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000009
+0.03%
30 päivää
$ -0.000222
-6.90%
60 päivää
$ -0.000162
-5.13%
90 päivää
$ -0.003221
-51.78%
MACHINA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MXNA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000009 (+0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
MACHINA 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000222 (-6.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
MACHINA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MXNA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000162 (-5.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
MACHINA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003221 (-51.78%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MACHINA (MXNA)?
Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments.
The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.
MACHINA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MACHINA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MXNA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue MACHINA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MACHINA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
MACHINA-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon MACHINA (MXNA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MACHINA (MXNA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MACHINA-rahakkeelle.
MACHINA (MXNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MXNA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
MACHINA (MXNA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa MACHINA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MACHINA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
