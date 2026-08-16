قیمت امروز ZOICH

قیمت لحظه‌ ای ZOICH (ZOICH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZOICH به USD برابر با $ 0 برای هر ZOICH می‌ باشد.

توکن ZOICH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 110,490 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ZOICH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZOICH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZOICH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -6.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.16K رسیده است.

اطلاعات بازار ZOICH (ZOICH)

ارزش بازار $ 110.49K$ 110.49K $ 110.49K حجم (24 ساعته) $ 1.16K$ 1.16K $ 1.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 110.49K$ 110.49K $ 110.49K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ZOICH برابر است با $ 110.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.16K. عرضه در گردش ZOICH برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 110.49K است.