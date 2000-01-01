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برترین توکن‌ های اکوسیستم TON بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم TON را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999119
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 17.89B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.354
-0.07%
+1.58%
+2.50%
$ 3.63B
$ 470.53K
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 3.97M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08411
+0.11%
+0.14%
-2.26%
$ 784.86M
$ 1.70M
6
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
-0.01%
-0.01%
-0.04%
$ 336.77M
$ 18.06K
7
$ 225.47
0.00%
+0.08%
+0.29%
$ 147.45M
$ 290.09
8
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1369
-0.07%
-1.08%
-3.72%
$ 136.94M
$ 1.01M
9
$ 348.34
-0.25%
+0.08%
-2.40%
$ 134.63M
$ 160.29
10
$ 342.94
-0.07%
+0.15%
+3.77%
$ 133.56M
$ 162.47
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.11
+0.12%
-0.00%
+0.65%
$ 118.63M
$ 8.87M
12
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.2865
+0.03%
-0.59%
-1.04%
$ 115.94M
$ 313.60K
13
$ 593.28
-0.12%
-0.10%
-0.30%
$ 84.61M
$ 96.32
14
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 39.57
0.00%
-0.00%
-9.12%
$ 82.10M
$ 3.40K
15
$ 263.88
-0.12%
+0.20%
-3.86%
$ 59.26M
$ 214.61
16
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003274
+0.03%
+0.37%
-6.29%
$ 58.68M
$ 232.04T
17
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005365
+0.41%
+0.90%
-4.53%
$ 41.83M
$ 12.63M
18
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0004152
-1.25%
+7.85%
+13.53%
$ 40.71M
$ 259.75M
19
Utya
Utya
UTYA
$ 0.03194099
+0.03%
+0.05%
-0.75%
$ 31.93M
$ 451.34K
20
STON
STON
STON
$ 0.435852
-0.03%
+0.01%
+3.02%
$ 30.71M
$ 2.48K
21
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04802
-0.08%
-0.04%
+3.20%
$ 21.68M
$ 1.48M
22
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003491
-0.34%
+2.19%
-8.51%
$ 18.05M
$ 1.53B
23
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.747
-0.87%
-4.11%
-12.03%
$ 13.57M
$ 179.65K
24
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001748
+0.06%
-2.28%
-12.51%
$ 11.30M
$ 364.12M
25
Hipo Staked GRAM
Hipo Staked GRAM
HGRAM
$ 1.47
0.00%
-0.02%
-1.34%
$ 10.24M
$ 185.66
26
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 167.0
0.00%
+0.01%
+19.71%
$ 7.82M
$ 572.96K
27
PinGo
PinGo
PINGO
$ 0.02882048
-0.15%
-0.01%
+24.23%
$ 7.75M
$ 16.07K
28
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.07495
+0.16%
+7.35%
+4.40%
$ 7.50M
$ 877.31K
29
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 497.16
+0.50%
-0.00%
-0.43%
$ 7.24M
$ 24.30K
30
ARTDRA Coin
ARTDRA Coin
ARTDRA
$ 0.02046178
0.00%
--
0.00%
$ 4.52M
$ 61.39
31
00 Token
00 Token
00
$ 0.01077021
+0.08%
+0.04%
+14.09%
$ 4.02M
$ 54.26K
32
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2404
+0.29%
+0.33%
-15.74%
$ 3.33M
$ 233.24K
33
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.062685
-3.03%
+0.02%
+12.64%
$ 3.13M
$ 5.53K
34
$ 0.0014159
-0.40%
-1.32%
-0.50%
$ 2.50M
$ 41.41M
35
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 397.38
0.00%
+0.00%
-7.11%
$ 2.50M
$ 19.09K
36
PX
PX
PX
$ 0.0119
0.00%
+1.71%
-8.46%
$ 2.33M
$ 679.79K
37
bemo Staked TON
bemo Staked TON
STTON
$ 1.58
0.00%
+0.01%
+1.94%
$ 1.84M
$ 90.38
38
$ 307.32
-0.08%
-0.41%
-2.52%
$ 1.84M
$ 177.28
39
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00223299
-0.15%
+0.01%
-2.09%
$ 1.74M
$ 5.92
40
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 502.24
-0.44%
-0.00%
-3.97%
$ 1.60M
$ 17.15K
41
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.01978729
-0.03%
0.00%
-0.47%
$ 1.38M
$ 30.87K
42
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.000221
0.00%
-0.05%
-3.61%
$ 1.37M
$ 181.15M
43
GOATS
GOATS
GOATS
$ 6.913E-5
0.00%
+2.00%
-7.78%
$ 1.35M
--
44
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.001206
+0.85%
+2.32%
-17.66%
$ 1.19M
$ 46.71M
45
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 200.89
0.00%
-0.01%
-5.67%
$ 1.18M
$ 396.07
46
Tales X
Tales X
X
$ 0.008162
+0.30%
-19.80%
-46.04%
$ 1.16M
$ 7.84M
47
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStock
SLVX
$ 58.05
0.00%
+0.00%
-0.99%
$ 1.08M
$ 8.53K
48
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011546
+0.01%
+0.97%
-6.04%
$ 1.07M
$ 92.67M
49
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.004155
-0.02%
-2.56%
-5.25%
$ 1.07M
$ 18.68M
50
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,175.8
+0.01%
0.00%
-1.66%
$ 881.65K
$ 8.71K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم TON چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم TON به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 144 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $195.05B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم TON چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم TON که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BOMB با ثبت تغییر قیمتی 18.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم TON در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 144 توکن از دسته اکوسیستم TON را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم TON می‌توان به USDT, USDE, GRAM اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم TON چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم TON در حال حاضر حدود $195.05B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم TON، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.