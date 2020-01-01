خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های میم TON بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش میم TON را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0,1369
-%0,07
-%1,08
-%3,72
$ 136,94M
$ 1,01M
2
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0,005365
+%0,41
+%0,90
-%4,53
$ 41,83M
$ 12,63M
3
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0,0004152
-%1,25
+%7,85
+%13,53
$ 40,71M
$ 259,75M
4
Utya
Utya
UTYA
$ 0,03194099
+%0,03
+%0,05
-%0,75
$ 31,93M
$ 451,34K
5
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0,00003491
-%0,34
+%2,19
-%8,51
$ 18,05M
$ 1,53B
6
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0,07495
+%0,16
+%7,35
+%4,40
$ 7,50M
$ 877,31K
7
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0,062685
-%3,03
+%0,02
+%12,64
$ 3,13M
$ 5,53K
8
PX
PX
PX
$ 0,0119
%0,00
+%1,71
-%8,46
$ 2,33M
$ 679,79K
9
Hot Cherry
Hot Cherry
CHERRY
$ 1,388E-5
+%0,14
+%2,80
-%9,52
$ 1,39M
--
10
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0,000221
%0,00
-%0,05
-%3,61
$ 1,37M
$ 181,15M
11
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0,001206
+%0,85
+%2,32
-%17,66
$ 1,19M
$ 46,71M
12
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0,00812739
-%0,06
+%0,01
+%21,02
$ 783,67K
$ 300,02
13
NikolAI
NikolAI
NIKO
$ 0,000713
-%0,08
+%0,02
-%4,93
$ 713,00K
$ 53,48
14
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0,00131
-%6,43
-%10,88
-%21,56
$ 625,76K
$ 9,56M
15
Tony from TON
Tony from TON
TONY
$ 0,00056327
-%0,25
+%0,02
-%16,29
$ 563,27K
$ 1,69K
16
BUDDY BEAR
BUDDY BEAR
BUDDY
$ 0,055813
-%0,29
+%0,02
-%18,00
$ 558,12K
$ 939,42
17
Pepe Grinch
Pepe Grinch
GRINCH
$ 0,0005018
-%0,15
+%0,10
-%13,11
$ 501,79K
$ 7,43K
18
TON FISH MEMECOIN
TON FISH MEMECOIN
FISH
$ 1,464E-9
+%0,07
+%3,50
-%12,81
$ 440,26K
--
19
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0,01505172
-%0,24
+%0,03
-%6,57
$ 365,21K
$ 1,21K
20
Make TON Great Again
Make TON Great Again
MTONGA
$ 0,00361255
-%0,26
+%0,01
+%2,21
$ 361,25K
$ 4,08K
21
1RUS DAO
1RUS DAO
1RUSD
$ 3,772E-5
%0,00
-%1,80
-%1,59
$ 301,73K
--
22
DIAMOND HANDS
DIAMOND HANDS
DIAMOND
$ 0,00025513
-%0,30
+%0,00
-%0,71
$ 255,13K
$ 244,83
23
Paper Plane
Paper Plane
PLANE
$ 0,00246012
-%6,38
-%0,02
-%28,29
$ 241,06K
$ 2,80K
24
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0,00022324
-%0,08
-%0,02
+%11,68
$ 223,24K
$ 331,00
25
Durovs Dog
Durovs Dog
PYONYA
$ 0,00021388
+%1,73
+%0,05
-%9,88
$ 197,51K
$ 4,30K
26
TON Cats Jetton
TON Cats Jetton
CATS
$ 2,433E-5
%0,00
+%0,50
+%0,21
$ 162,21K
--
27
Gramming
Gramming
GRAMMING
$ 0,00013392
+%1,86
+%0,10
-%15,24
$ 133,92K
$ 3,42K
28
COFFEE
COFFEE
COFE
$ 1,579E-5
%0,00
-%1,40
-%6,84
$ 126,29K
--
29
Gotta Go Fast
Gotta Go Fast
FAST
$ 0,00012439
-%0,30
+%0,08
+%16,92
$ 124,39K
$ 2,63K
30
Huebel Bolt
Huebel Bolt
BOLT
$ 0,02053814
-%0,30
-%0,01
-%0,44
$ 123,24K
$ 958,93
31
ZOICH
ZOICH
ZOICH
$ 0,00010859
-%0,21
+%0,00
+%3,64
$ 108,59K
$ 987,24
32
Ton Cat
Ton Cat
TCAT
$ 0,00015839
%0,00
--
+%9,79
$ 100,90K
$ 36,09
33
FPI Bank
FPI Bank
FPIBANK
$ 0,00013926
-%0,29
+%0,01
-%4,22
$ 90,23K
$ 192,91
34
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 8,734E-5
+%0,08
+%6,80
+%4,67
$ 87,34K
--
35
The Resistance Cat
The Resistance Cat
$RECA
$ 0,00870436
%0,00
+%0,02
-%1,41
$ 85,67K
$ 834,85
36
Resistance Girl
Resistance Girl
REGI
$ 0,00076491
+%1,72
+%0,02
+%3,21
$ 76,49K
$ 2,16
37
Ton Inu
Ton Inu
TINU
$ 7,622E-5
+%0,08
+%4,30
-%9,52
$ 76,22K
--
38
TONSKI
TONSKI
TONSKI
$ 0,00075339
-%0,30
-%0,00
-%4,66
$ 75,34K
$ 36,90
39
SAD MEOW
SAD MEOW
SADMEOW
$ 5,602E-5
%0,00
+%1,10
+%6,12
$ 56,02K
--
40
Tonio
Tonio
TONIO
$ 0,00049302
-%0,30
--
-%3,60
$ 49,30K
$ 12,92
41
ARBUZ
ARBUZ
ARBUZ
$ 0,01196849
-%0,37
--
+%6,62
$ 47,87K
$ 6,76
42
Cubigator
Cubigator
CUB
$ 4,202E-5
%0,00
-%0,80
-%2,14
$ 42,02K
--
43
WATCoin
WATCoin
WAT
$ 2,99E-6
+%0,34
+%0,40
+%6,03
$ 38,48K
--
44
Shitcoin on TON
Shitcoin on TON
SHIT
$ 0,00040195
%0,00
--
+%1,54
$ 29,06K
$ 1,24
45
Kakaxa
Kakaxa
KAKAXA
$ 0,0002523
%0,00
--
+%1,11
$ 25,08K
$ 6,74
46
meh on TON
meh on TON
MEH
$ 2,443E-5
%0,00
-%1,00
-%2,32
$ 24,40K
--
47
PUMPCORN
PUMPCORN
PUMPCORN
$ 2,326E-5
%0,00
-%0,40
-%13,85
$ 23,26K
--
48
MMM
MMM
MMM
$ 0,00108873
%0,00
--
+%3,95
$ 22,86K
$ 81,25
49
Whiskers
Whiskers
WHISK
$ 2,43E-6
%0,00
-%1,50
-%1,62
$ 21,59K
--
50
Gram Morning
Gram Morning
GM
$ 1,897E-5
+%0,05
+%8,70
-%0,89
$ 18,97K
--

سوالات متداول

توکن‌ های میم TON چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های میم TON به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 58 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $294.37M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن میم TON چیست؟
در میان توکن‌ های دسته میم TON که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GM با ثبت تغییر قیمتی 8.70% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن میم TON در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 58 توکن از دسته میم TON را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص میم TON می‌توان به WIF, ROSE, NOT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته میم TON چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های میم TON در حال حاضر حدود $294.37M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش میم TON، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.