قیمت امروز Wrapped NXM

قیمت لحظه‌ ای Wrapped NXM (WNXM) در حال حاضر برابر با $ 50.48 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WNXM به USD برابر با $ 50.48 برای هر WNXM می‌ باشد.

توکن Wrapped NXM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,398,511 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 404.11K WNXM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WNXM در بازه‌ ای بین $ 47.19 (حداقل) و $ 53.18 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 130.82 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 7.78 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WNXM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -4.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 492.85 رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped NXM (WNXM)

ارزش بازار $ 20.40M$ 20.40M $ 20.40M حجم (24 ساعته) $ 492.85$ 492.85 $ 492.85 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.40M$ 20.40M $ 20.40M سرمایه در گردش 404.11K 404.11K 404.11K عرضه کل 404,109.5118960928 404,109.5118960928 404,109.5118960928

ارزش بازار فعلی Wrapped NXM برابر است با $ 20.40M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 492.85. عرضه در گردش WNXM برابر است با 404.11K، و عرضه کل آن 404109.5118960928 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.40M است.