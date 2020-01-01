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برترین توکن‌ های بیمه بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بیمه را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Nexus Mutual
Nexus Mutual
NXM
$ 50.41
+0.02%
+0.00%
-1.43%
$ 85.50M
--
2
RE
RE
RE
$ 0.45623
+0.89%
+5.38%
+12.44%
$ 73.31M
$ 246.85K
3
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 48.05
+0.10%
-0.03%
-4.93%
$ 19.42M
$ 3.67K
4
Re Protocol reUSDe
Re Protocol reUSDe
REUSDE
$ 1.39
0.00%
-0.00%
-0.71%
$ 18.82M
$ 55.43K
5
inSure DeFi
inSure DeFi
SURE
$ 0.00019376
-0.05%
+0.02%
-0.62%
$ 5.13M
$ 23.47
6
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00236
+0.85%
+0.85%
+15.61%
$ 939.94K
$ 6.46M
7
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00187332
+0.06%
--
+63.23%
$ 860.33K
$ 1.32
8
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02386342
0.00%
--
-1.47%
$ 227.64K
$ 12.55
9
UNION Protocol Governance
UNION Protocol Governance
UNN
$ 0.00021455
+0.04%
+0.02%
-2.42%
$ 198.67K
$ 1.51K
10
ARMOR
ARMOR
ARMOR
$ 0.00017361
0.00%
--
-0.63%
$ 130.21K
$ 8.78
11
Bridge Mutual
Bridge Mutual
BMI
$ 0.00054784
0.00%
--
+0.70%
$ 87.65K
$ 3.46
12
Nsure Network
Nsure Network
NSURE
$ 0.00082767
0.00%
--
-2.43%
$ 47.36K
$ 5.10
13
Naym
Naym
NAYM
$ 5.336E-5
+2.12%
+2.10%
+2.12%
$ 18.94K
--
14
Tidal Finance
Tidal Finance
TIDAL
$ 2.25E-6
0.00%
+2.00%
-6.64%
$ 17.78K
--

سوالات متداول

توکن‌ های بیمه چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بیمه به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 14 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $204.70M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بیمه چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بیمه که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RE با ثبت تغییر قیمتی 5.38% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بیمه در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 14 توکن از دسته بیمه را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بیمه می‌توان به NXM, RE, WNXM اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بیمه چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بیمه در حال حاضر حدود $204.70M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بیمه، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.