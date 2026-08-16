قیمت امروز WISHDOG

قیمت لحظه‌ ای WISHDOG (WISHDOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WISHDOG به USD برابر با $ 0 برای هر WISHDOG می‌ باشد.

توکن WISHDOG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,063 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B WISHDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WISHDOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00324898 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WISHDOG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -1.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار WISHDOG (WISHDOG)

ارزش بازار $ 26.06K$ 26.06K $ 26.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.06K$ 26.06K $ 26.06K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی WISHDOG برابر است با $ 26.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WISHDOG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.06K است.