قیمت امروز Vu

قیمت لحظه‌ ای Vu (VU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VU به USD برابر با $ 0 برای هر VU می‌ باشد.

توکن Vu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 55,440 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 450.00M VU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00217398 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +2.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 78.89 رسیده است.

اطلاعات بازار Vu (VU)

ارزش بازار $ 55.44K$ 55.44K $ 55.44K حجم (24 ساعته) $ 78.89$ 78.89 $ 78.89 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 123.20K$ 123.20K $ 123.20K سرمایه در گردش 450.00M 450.00M 450.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Vu برابر است با $ 55.44K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 78.89. عرضه در گردش VU برابر است با 450.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 123.20K است.