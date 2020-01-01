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برترین توکن‌ های ارتباطات بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش ارتباطات را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.355
-0.07%
+1.65%
+1.65%
$ 3.63B
$ 466.28K
2
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1681
-0.18%
0.00%
-8.27%
$ 556.15M
$ 707.36K
3
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0017023
-0.05%
-3.16%
-0.23%
$ 63.59M
$ 43.12M
4
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1731
-0.69%
+2.02%
-9.85%
$ 32.05M
$ 354.26K
5
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005071
+1.25%
+3.60%
-7.02%
$ 26.83M
$ 20.76M
6
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002223
-0.14%
+3.77%
-10.73%
$ 6.72M
$ 38.84M
7
NKN
NKN
NKN
$ 0.00548887
+0.06%
+0.03%
+1.41%
$ 4.41M
$ 61.33K
8
Depinsim
Depinsim
ESIM
$ 0.0301535
-0.71%
+0.09%
-12.45%
$ 4.06M
$ 525.82K
9
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01227242
+0.08%
+0.01%
-2.39%
$ 1.88M
$ 2.43K
10
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.01979436
+0.14%
+0.00%
-0.59%
$ 1.38M
$ 33.29K
11
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.01144675
+0.06%
+0.06%
+3.33%
$ 1.31M
$ 106.29K
12
Kin
Kin
KIN
$ 3.99781E-7
-0.27%
+11.20%
+6.85%
$ 1.06M
--
13
Solchat
Solchat
CHAT
$ 0.02661174
+0.10%
+0.07%
-8.03%
$ 239.26K
$ 8.89K
14
Vu
Vu
VU
$ 0.00011993
0.00%
--
0.00%
$ 53.97K
$ 39.89
15
Sylo
Sylo
SYLO
$ 4.62E-6
0.00%
-3.80%
-14.60%
$ 46.18K
--
16
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.953E-5
-0.05%
0.00%
+1.51%
$ 14.38K
--

سوالات متداول

توکن‌ های ارتباطات چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های ارتباطات به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 16 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $4.33B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن ارتباطات چیست؟
در میان توکن‌ های دسته ارتباطات که در MEXC رصد می‌شوند، توکن KIN با ثبت تغییر قیمتی 11.20% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن ارتباطات در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 16 توکن از دسته ارتباطات را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص ارتباطات می‌توان به GRAM, JUP, XPIN اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته ارتباطات چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های ارتباطات در حال حاضر حدود $4.33B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ارتباطات، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.