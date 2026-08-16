قیمت امروز USD1DOGE

قیمت لحظه‌ ای USD1DOGE (USD1DOGE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USD1DOGE به USD برابر با $ 0 برای هر USD1DOGE می‌ باشد.

توکن USD1DOGE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,380.06 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B USD1DOGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USD1DOGE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00117679 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USD1DOGE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار USD1DOGE (USD1DOGE)

ارزش بازار $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی USD1DOGE برابر است با $ 15.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش USD1DOGE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.38K است.