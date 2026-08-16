قیمت امروز URU

قیمت لحظه‌ ای URU (URU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی URU به USD برابر با $ 0 برای هر URU می‌ باشد.

توکن URU در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 185,824 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 610.00M URU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، URU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00106313 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز URU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -33.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.12K رسیده است.

اطلاعات بازار URU (URU)

ارزش بازار $ 185.82K$ 185.82K $ 185.82K حجم (24 ساعته) $ 2.12K$ 2.12K $ 2.12K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 304.63K$ 304.63K $ 304.63K سرمایه در گردش 610.00M 610.00M 610.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی URU برابر است با $ 185.82K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.12K. عرضه در گردش URU برابر است با 610.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 304.63K است.