قیمت امروز UpOnly

قیمت لحظه‌ ای UpOnly (UPO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UPO به USD برابر با $ 0 برای هر UPO می‌ باشد.

توکن UpOnly در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,698 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 160.00M UPO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UPO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.38 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UPO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.69 رسیده است.

اطلاعات بازار UpOnly (UPO)

ارزش بازار $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K حجم (24 ساعته) $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K سرمایه در گردش 160.00M 160.00M 160.00M عرضه کل 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

ارزش بازار فعلی UpOnly برابر است با $ 27.70K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.69. عرضه در گردش UPO برابر است با 160.00M، و عرضه کل آن 160000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.70K است.