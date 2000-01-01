خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های بازار NFT بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازار NFT را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01324
+0.53%
+0.76%
-4.82%
$ 37.33M
$ 4.43M
2
ME
ME
ME
$ 0.06572
+0.67%
+3.58%
+5.15%
$ 35.71M
$ 1.24M
3
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0.0323
+0.19%
-0.34%
-0.61%
$ 15.77M
$ 1.78M
4
ThetaDrop
ThetaDrop
TDROP
$ 0.00036884
0.00%
+0.02%
-4.77%
$ 4.08M
$ 13.09K
5
NFTX
NFTX
NFTX
$ 9.34
0.00%
--
0.00%
$ 3.58M
$ 27.88
6
Altura
Altura
ALU
$ 0.002659
+0.08%
+0.61%
-9.03%
$ 2.63M
$ 17.69M
7
ROACORE
ROACORE
ROA
$ 0.00327925
+0.30%
+0.00%
-0.12%
$ 2.57M
$ 7.35K
8
RARI
RARI
RARI
$ 0.082483
+0.32%
+0.00%
-0.93%
$ 2.02M
$ 60.67K
9
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.007015
-0.60%
+0.46%
+86.07%
$ 1.45M
$ 99.74K
10
LooksCoin
LooksCoin
LOOK
$ 0.00733832
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 1.43M
$ 9.66K
11
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01139283
+0.12%
-0.03%
-2.13%
$ 821.08K
$ 2.40K
12
sudoswap
sudoswap
SUDO
$ 0.02879208
0.00%
--
-3.36%
$ 731.31K
$ 145.35
13
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.00077129
0.00%
--
-2.05%
$ 648.02K
$ 11.85
14
Artrade
Artrade
ATR
$ 0.0004793
+0.06%
-2.54%
-1.36%
$ 603.59K
$ 52.90M
15
BORT
BORT
BORT
$ 0.00036365
-0.70%
-0.14%
-2.97%
$ 354.19K
$ 36.06K
16
Basilisk
Basilisk
BSX
$ 1.066E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 251.24K
--
17
Nafter
Nafter
NAFT
$ 0.00028587
-0.03%
+0.01%
-6.82%
$ 210.96K
$ 193.43
18
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
0.00%
--
0.00%
$ 185.97K
$ 3.32
19
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01458544
+0.01%
+0.02%
+1.02%
$ 160.92K
$ 252.15
20
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00036073
0.00%
0.00%
-15.83%
$ 146.99K
$ 215.62
21
LooksRare
LooksRare
LOOKS
$ 0.00013212
+0.01%
-0.22%
-22.50%
$ 131.19K
$ 64.43
22
BabyUnicorn
BabyUnicorn
BABYU
$ 0.00011179
+0.04%
+0.02%
+113.91%
$ 111.78K
$ 91.41
23
HoodMarket
HoodMarket
HM
$ 6.97E-5
+2.33%
-34.00%
+50.18%
$ 69.70K
--
24
Virtua
Virtua
TVK
$ 0.00040253
0.00%
--
0.00%
$ 32.98K
$ 313.54
25
UpOnly
UpOnly
UPO
$ 0.00017311
0.00%
--
0.00%
$ 27.70K
$ 2.69
26
fxhash
fxhash
FXH
$ 5.342E-5
-1.71%
-7.00%
+48.39%
$ 27.59K
--
27
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
0.00%
$ 13.68K
--
28
Obscra
Obscra
OBX
$ 1.314E-5
-0.08%
-3.60%
-2.59%
$ 12.21K
--
29
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.0597
+0.22%
-1.65%
+10.31%
--
$ 1.81M
30
Divo
Divo
DVO
$ 0.0047135
+0.02%
+0.20%
-1.91%
--
$ 7.83M
31
Nodewaves
Nodewaves
NWS
$ 0.000008213
0.00%
-4.80%
-10.70%
--
$ 11.65M

سوالات متداول

توکن‌ های بازار NFT چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازار NFT به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 31 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $111.11M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازار NFT چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازار NFT که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ME با ثبت تغییر قیمتی 3.58% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازار NFT در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 31 توکن از دسته بازار NFT را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازار NFT می‌توان به BLUR, ME, TNSR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازار NFT چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازار NFT در حال حاضر حدود $111.11M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازار NFT، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.