قیمت امروز testibull

قیمت لحظه‌ ای testibull (TESTIBULL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TESTIBULL به USD برابر با $ 0 برای هر TESTIBULL می‌ باشد.

توکن testibull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,900 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.78M TESTIBULL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TESTIBULL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00551229 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TESTIBULL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -4.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار testibull (TESTIBULL)

ارزش بازار $ 24.90K$ 24.90K $ 24.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.90K$ 24.90K $ 24.90K سرمایه در گردش 999.78M 999.78M 999.78M عرضه کل 999,781,688.672087 999,781,688.672087 999,781,688.672087

ارزش بازار فعلی testibull برابر است با $ 24.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TESTIBULL برابر است با 999.78M، و عرضه کل آن 999781688.672087 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.90K است.