قیمت امروز TENEX

قیمت لحظه‌ ای TENEX (SN67) در حال حاضر برابر با $ 1.25 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN67 به USD برابر با $ 1.25 برای هر SN67 می‌ باشد.

توکن TENEX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,370,761 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.10M SN67 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN67 در بازه‌ ای بین $ 1.23 (حداقل) و $ 1.28 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 48.12 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01483918 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN67 طی یک ساعت گذشته به میزان -1.07% و در هفت روز اخیر به میزان -9.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 27.83K رسیده است.

اطلاعات بازار TENEX (SN67)

ارزش بازار $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M حجم (24 ساعته) $ 27.83K$ 27.83K $ 27.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M سرمایه در گردش 1.10M 1.10M 1.10M عرضه کل 1,099,029.683606138 1,099,029.683606138 1,099,029.683606138

ارزش بازار فعلی TENEX برابر است با $ 1.37M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 27.83K. عرضه در گردش SN67 برابر است با 1.10M، و عرضه کل آن 1099029.683606138 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.37M است.