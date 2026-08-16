قیمت امروز Stride

قیمت لحظه‌ ای Stride (STRD) در حال حاضر برابر با $ 0.01468282 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRD به USD برابر با $ 0.01468282 برای هر STRD می‌ باشد.

توکن Stride در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 560,442 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.21M STRD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRD در بازه‌ ای بین $ 0.01435277 (حداقل) و $ 0.01496178 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.77 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00804492 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -2.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 460.23 رسیده است.

اطلاعات بازار Stride (STRD)

ارزش بازار $ 560.44K$ 560.44K $ 560.44K حجم (24 ساعته) $ 460.23$ 460.23 $ 460.23 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 560.44K$ 560.44K $ 560.44K سرمایه در گردش 38.21M 38.21M 38.21M عرضه کل 38,207,816.810979 38,207,816.810979 38,207,816.810979

ارزش بازار فعلی Stride برابر است با $ 560.44K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 460.23. عرضه در گردش STRD برابر است با 38.21M، و عرضه کل آن 38207816.810979 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 560.44K است.