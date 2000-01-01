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برترین توکن‌ های اکوسیستم Osmosis بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Osmosis را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,161.59
-0.03%
+0.28%
-2.67%
$ 1.27T
$ 2.96K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.49
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
4
Solana
Solana
SOL
$ 75.63
-0.05%
+0.34%
-1.02%
$ 43.87B
$ 191.73K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,174.35
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.581
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 894.00K
8
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.478
+0.20%
-2.06%
+7.42%
$ 758.80M
$ 247.41K
9
Injective
Injective
INJ
$ 4.176
-0.12%
-1.86%
-2.79%
$ 417.48M
$ 211.47K
10
FET
FET
FET
$ 0.1285
+0.16%
-3.83%
-5.80%
$ 289.59M
$ 4.05M
11
TIA
TIA
TIA
$ 0.3043
0.00%
-0.56%
-5.52%
$ 280.03M
$ 544.60K
12
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.529591
-0.22%
-0.02%
+6.44%
$ 157.21M
$ 2.35M
13
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.0
0.00%
+0.00%
+0.29%
$ 114.30M
$ 68.01K
14
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11102
-0.05%
+1.45%
-2.30%
$ 93.74M
$ 605.32K
15
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04065
-0.02%
-0.02%
-0.98%
$ 43.94M
$ 1.42M
16
$ 0.03586
0.00%
+0.53%
-3.11%
$ 42.56M
$ 12.13K
17
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 31.38M
$ 229.60K
18
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04328
+0.65%
+2.21%
+3.95%
$ 30.80M
$ 1.71M
19
Band
Band
BAND
$ 0.156028
+0.03%
0.00%
-10.45%
$ 28.18M
$ 1.22M
20
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004981
+0.90%
+3.74%
-0.69%
$ 27.99M
$ 15.60M
21
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04773489
-0.49%
-0.01%
-0.16%
$ 27.21M
$ 254.80K
22
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03022
-0.98%
+0.47%
-0.10%
$ 23.50M
$ 1.99M
23
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10701
-0.40%
+3.11%
-6.55%
$ 17.19M
$ 528.88K
24
NYM
NYM
NYM
$ 0.01811
+0.06%
-0.71%
-2.63%
$ 15.14M
$ 2.94M
25
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00395838
+0.34%
-0.01%
-8.52%
$ 14.82M
$ 4.00K
26
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00120614
+0.26%
-0.01%
-6.09%
$ 13.92M
$ 77.67K
27
INIT
INIT
INIT
$ 0.05188
+0.21%
+1.38%
-3.63%
$ 10.30M
$ 1.11M
28
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02757
-0.86%
-4.33%
-12.89%
$ 9.48M
$ 3.34M
29
Xion
Xion
XION
$ 0.100511
+0.68%
0.00%
-6.63%
$ 9.32M
$ 788.64
30
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01476
-0.13%
+2.35%
-5.37%
$ 8.06M
$ 3.53M
31
FirmaChain
FirmaChain
FCT2
$ 0.00608
+0.33%
-1.29%
-9.76%
$ 7.44M
$ 901.53K
32
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1007
+0.60%
-0.30%
-5.98%
$ 7.13M
$ 8.70K
33
Realio
Realio
RIO
$ 0.03415
+0.06%
-3.07%
-0.21%
$ 5.39M
$ 801.74K
34
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01775
-0.34%
-2.58%
+7.07%
$ 4.69M
$ 3.10M
35
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00674199
-0.16%
+0.01%
+1.34%
$ 4.67M
$ 175.77
36
CONX
CONX
CONX
$ 0.00391667
+0.05%
+0.01%
-3.42%
$ 3.94M
$ 21.79K
37
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.87
+0.35%
-0.01%
+7.89%
$ 3.86M
$ 15.17K
38
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.092873
-0.24%
-0.05%
-11.69%
$ 3.85M
$ 5.24K
39
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.0065456
+0.19%
+0.02%
+6.25%
$ 3.11M
$ 104.42K
40
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.2214
0.00%
-0.89%
-7.12%
$ 3.06M
$ 225.63K
41
Shido
Shido
SHIDO
$ 0.000147
+2.58%
+22.07%
+23.41%
$ 2.51M
$ 513.14M
42
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02089998
-0.27%
+0.02%
-0.26%
$ 1.66M
$ 3.86K
43
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.4E-6
-1.73%
-10.60%
-0.29%
$ 1.66M
--
44
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.994613
-0.64%
+0.01%
+0.91%
$ 1.40M
$ 6.55
45
$ 0.001333
-0.60%
+0.30%
-8.22%
$ 853.87K
$ 25.56M
46
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00110183
0.00%
--
0.00%
$ 670.43K
$ 172.09
47
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.998286
0.00%
+0.01%
+0.11%
$ 650.91K
$ 3.98K
48
Chihuahua Chain
Chihuahua Chain
HUAHUA
$ 5.22E-6
+0.19%
-1.00%
-23.12%
$ 596.56K
--
49
Stride
Stride
STRD
$ 0.0147338
-0.60%
-0.01%
-2.72%
$ 562.41K
$ 480.16
50
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0.00050587
0.00%
-0.00%
+0.01%
$ 527.06K
$ 44.17K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Osmosis چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Osmosis به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 87 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1630.14B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Osmosis چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Osmosis که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SHIDO با ثبت تغییر قیمتی 22.07% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Osmosis در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 87 توکن از دسته اکوسیستم Osmosis را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Osmosis می‌توان به BTC, ETH, USDC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Osmosis چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Osmosis در حال حاضر حدود $1630.14B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Osmosis، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.