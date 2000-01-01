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برترین توکن‌ های توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
JITO
JITO
JTO
$ 0.5816
0.00%
+4.08%
+10.87%
$ 280.95M
$ 113.48K
2
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3011
0.00%
+1.63%
+3.89%
$ 252.26M
$ 337.45K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2228
+0.27%
+4.70%
+81.58%
$ 58.21M
$ 410.16K
4
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.12972
-0.09%
+0.10%
+36.21%
$ 36.38M
$ 701.16K
5
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003397
+0.47%
+1.61%
-6.09%
$ 34.07M
$ 16.42M
6
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.384
+0.22%
+0.88%
-10.29%
$ 31.03M
$ 50.35K
7
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2892
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
8
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260706
0.00%
--
-0.03%
$ 15.91M
$ 5.09
9
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02148935
-0.11%
0.00%
-0.12%
$ 12.89M
$ 51.33K
10
Marinade
Marinade
MNDE
$ 0.01876275
+0.06%
+0.00%
-0.33%
$ 10.25M
$ 275.29K
11
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.00132
-0.38%
+2.01%
-4.55%
$ 9.51M
$ 38.77M
12
Haedal Protocol
Haedal Protocol
HAEDAL
$ 0.01684
-0.12%
+3.12%
-3.71%
$ 7.17M
$ 4.41M
13
Stader
Stader
SD
$ 0.0978
+0.10%
-1.61%
-10.88%
$ 6.90M
$ 535.16K
14
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.08528
+0.10%
+0.02%
+4.51%
$ 5.82M
$ 6.54K
15
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006208
+0.24%
+2.17%
-4.28%
$ 3.08M
$ 91.08M
16
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00223296
-0.07%
+0.01%
-3.20%
$ 1.74M
$ 5.92
17
StakeWise
StakeWise
SWISE
$ 0.00227262
0.00%
--
-13.07%
$ 1.71M
$ 13.64
18
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00291784
-1.19%
-0.00%
-0.53%
$ 1.56M
$ 753.56
19
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.00684483
0.00%
+0.04%
-4.30%
$ 741.06K
$ 23.54
20
Stride
Stride
STRD
$ 0.0148228
+0.15%
-0.01%
-4.18%
$ 566.36K
$ 484.50
21
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014539
-0.23%
-1.32%
-3.16%
$ 542.66K
$ 1.98M
22
Stake DAO FXN
Stake DAO FXN
SDFXN
$ 15.02
+0.07%
+0.11%
+23.01%
$ 484.97K
$ 718.51
23
Pondo
Pondo
PNDO
$ 0.00035948
0.00%
-0.01%
-24.91%
$ 359.48K
$ 1.91
24
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00034912
0.00%
--
-1.62%
$ 349.03K
$ 0.03
25
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00198929
+4.83%
-0.31%
+4.07%
$ 309.55K
$ 161.97K
26
Staked LOOP
Staked LOOP
STLOOP
$ 0.00184337
0.00%
--
0.00%
$ 197.97K
$ 4.91
27
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02754339
0.00%
+0.02%
+20.97%
$ 55.09K
$ 214.61
28
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.077E-5
0.00%
-3.30%
-3.25%
$ 48.92K
--
29
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
30
Monsterra
Monsterra
MSTR
$ 0.00027796
0.00%
+0.05%
+3.99%
$ 27.43K
$ 128.53
31
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002403
-0.66%
-0.29%
-2.88%
--
$ 23.33M
32
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03463
+0.29%
+3.47%
-6.84%
--
$ 1.78M
33
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003345
-0.03%
+0.72%
+0.72%
--
$ 16.53M
34
LoopNetwork
LoopNetwork
LOOP
$ 0.002723
0.00%
+4.93%
-9.23%
--
$ 15.13K
35
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001097
+0.27%
+0.46%
+8.28%
--
$ 45.76M

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 35 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $798.83M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LOOP با ثبت تغییر قیمتی 4.93% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 35 توکن از دسته توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده می‌توان به JTO, LDO, BR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده در حال حاضر حدود $798.83M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های نظارتی سهام نقدشونده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.