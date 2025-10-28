stBGTSTBGT چیست

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO. BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

پیش‌ بینی قیمت stBGT (USD)

ارزش stBGT (STBGT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از stBGT (STBGT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت stBGT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت stBGT را بررسی کنید!

STBGT به ارزهای محلی

توکنومیکس stBGT (STBGT)

درک، توکنومیکس stBGT (STBGT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STBGT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره stBGT (STBGT) امروز stBGT (STBGT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STBGT به واحد USD برابر است با 1.71 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STBGT نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.71 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STBGT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار stBGT چقدر است؟ ارزش بازار STBGT برابر است با $ 308.94K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STBGT چقدر است؟ عرضه در گردش STBGT برابر است با 182.30K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STBGT چقدر بوده است؟ STBGT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.05 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STBGT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STBGT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.58 USD رسید. حجم معاملات STBGT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STBGT برابر است با -- USD . آیا STBGT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STBGT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STBGT مراجعه کنید.

