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برترین توکن‌ های اکوسیستم Berachain بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Berachain را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,165.77
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.569
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
8
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,335
+0.01%
+0.00%
-2.98%
$ 649.34M
$ 288.49K
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
10
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.44
0.00%
-0.01%
-1.81%
$ 275.62M
$ 275.39K
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.315
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,694
+0.05%
+0.00%
-2.87%
$ 187.02M
$ 613.66
13
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
14
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.145
+0.21%
+1.48%
+6.73%
$ 95.44M
$ 378.36K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,811
0.00%
-0.01%
-3.14%
$ 61.84M
$ 71.71
16
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2247
+0.27%
+4.70%
+81.58%
$ 58.21M
$ 410.16K
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
18
BERA
BERA
BERA
$ 0.1473
+0.68%
+4.38%
-6.35%
$ 40.86M
$ 502.79K
19
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.27%
+0.00%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.04M
20
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1685
-0.31%
-3.67%
-1.43%
$ 27.74M
$ 62.12K
21
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,020.27
+0.09%
--
-1.39%
$ 23.29M
$ 60.84
22
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.6
0.00%
--
+0.14%
$ 21.89M
$ 500.00
23
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.019809
+1.23%
+24.48%
+39.27%
$ 20.36M
$ 21.95M
24
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.83
0.00%
0.00%
+1.67%
$ 18.19M
$ 28.03K
25
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.288313
+0.20%
+0.02%
-10.18%
$ 15.55M
$ 69.66K
26
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.07
+0.13%
+0.00%
-1.74%
$ 13.81M
$ 113.85K
27
Infrared Bera
Infrared Bera
IBERA
$ 0.154086
+0.01%
+0.05%
-5.23%
$ 12.83M
$ 2.74K
28
Honey
Honey
HONEY
$ 1.003
0.00%
+0.00%
+0.83%
$ 7.86M
$ 68.58K
29
POL Staked WBERA
POL Staked WBERA
SWBERA
$ 0.210858
+0.03%
+0.04%
-5.83%
$ 7.54M
$ 21.61K
30
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,960.25
+0.07%
+0.00%
-1.91%
$ 7.49M
$ 0.27
31
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.986677
+0.01%
+0.00%
+0.62%
$ 4.65M
$ 2.37K
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110274
-0.02%
+0.00%
-1.40%
$ 1.63M
$ 36.75K
33
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.122857
0.00%
+0.01%
-6.91%
$ 996.51K
$ 148.71
34
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00285183
0.00%
+0.10%
-13.25%
$ 748.73K
$ 2.24K
35
Reservoir srUSD
Reservoir srUSD
SRUSD
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 721.95K
--
36
Wrapped gBera
Wrapped gBera
WGBERA
$ 0.145073
+0.06%
+0.05%
-5.16%
$ 593.92K
$ 1.85K
37
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
38
Infrared BGT
Infrared BGT
IBGT
$ 0.147763
+0.01%
+0.05%
-6.63%
$ 511.96K
$ 587.90
39
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00063583
0.00%
+0.02%
-5.26%
$ 451.29K
$ 917.24
40
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.008
0.00%
+0.00%
+0.92%
$ 355.07K
$ 3.13
41
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00310463
+0.03%
+0.06%
-21.12%
$ 243.00K
$ 141.96
42
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148881
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 240.53K
$ 0.20
43
NAV
NAV
NAV
$ 0.00041437
0.00%
--
-31.30%
$ 173.07K
$ 41.79
44
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 1,957.89
0.00%
--
-2.25%
$ 151.11K
$ 5.01
45
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.003
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 130.69K
$ 2.63K
46
Pollen
Pollen
POLLEN
$ 0.00049276
+0.03%
+0.00%
-0.79%
$ 118.89K
$ 83.89
47
aSUGAR
aSUGAR
ASUGAR
$ 0.02443609
0.00%
--
0.00%
$ 61.71K
$ 36.35
48
bm
bm
BM
$ 6.014E-5
-0.58%
+4.70%
+48.31%
$ 60.14K
--
49
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00059592
0.00%
--
-1.66%
$ 56.52K
$ 6.45
50
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02754339
0.00%
+0.02%
+20.97%
$ 55.09K
$ 214.61

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Berachain چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Berachain به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 56 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $30.22B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Berachain چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Berachain که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BULLA با ثبت تغییر قیمتی 24.48% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Berachain در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 56 توکن از دسته اکوسیستم Berachain را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Berachain می‌توان به WBTC, LINK, USDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Berachain چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Berachain در حال حاضر حدود $30.22B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Berachain، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.