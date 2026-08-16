قیمت امروز Shibeus Maximus

قیمت لحظه‌ ای Shibeus Maximus (SHIBEUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHIBEUS به USD برابر با $ 0 برای هر SHIBEUS می‌ باشد.

توکن Shibeus Maximus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47,301 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SHIBEUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHIBEUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHIBEUS طی یک ساعت گذشته به میزان +2.22% و در هفت روز اخیر به میزان +47.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Shibeus Maximus (SHIBEUS)

ارزش بازار $ 47.30K$ 47.30K $ 47.30K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.30K$ 47.30K $ 47.30K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Shibeus Maximus برابر است با $ 47.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHIBEUS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.30K است.