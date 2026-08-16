قیمت امروز Root Edge

قیمت لحظه‌ ای Root Edge (ROOTAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROOTAI به USD برابر با $ 0 برای هر ROOTAI می‌ باشد.

توکن Root Edge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,591 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 980.00M ROOTAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROOTAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROOTAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +0.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Root Edge (ROOTAI)

ارزش بازار $ 62.59K$ 62.59K $ 62.59K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 62.59K$ 62.59K $ 62.59K سرمایه در گردش 980.00M 980.00M 980.00M عرضه کل 979,999,999.15862 979,999,999.15862 979,999,999.15862

ارزش بازار فعلی Root Edge برابر است با $ 62.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROOTAI برابر است با 980.00M، و عرضه کل آن 979999999.15862 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.59K است.