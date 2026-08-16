قیمت امروز Rocket Frog

قیمت لحظه‌ ای Rocket Frog (HOPPY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOPPY به USD برابر با $ 0 برای هر HOPPY می‌ باشد.

توکن Rocket Frog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,371.15 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.00M HOPPY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOPPY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOPPY طی یک ساعت گذشته به میزان +4.48% و در هفت روز اخیر به میزان +4.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rocket Frog (HOPPY)

ارزش بازار $ 19.37K$ 19.37K $ 19.37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.37K$ 19.37K $ 19.37K سرمایه در گردش 999.00M 999.00M 999.00M عرضه کل 998,997,362.180118 998,997,362.180118 998,997,362.180118

ارزش بازار فعلی Rocket Frog برابر است با $ 19.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOPPY برابر است با 999.00M، و عرضه کل آن 998997362.180118 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.37K است.