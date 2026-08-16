قیمت امروز ROCK DAO

قیمت لحظه‌ ای ROCK DAO (ROCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 40.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROCK به USD برابر با $ 0 برای هر ROCK می‌ باشد.

توکن ROCK DAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,086,310 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.37B ROCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROCK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00199867 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROCK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -16.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 208.65K رسیده است.

اطلاعات بازار ROCK DAO (ROCK)

ارزش بازار $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M حجم (24 ساعته) $ 208.65K$ 208.65K $ 208.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M سرمایه در گردش 5.37B 5.37B 5.37B عرضه کل 5,368,779,478.58 5,368,779,478.58 5,368,779,478.58

ارزش بازار فعلی ROCK DAO برابر است با $ 2.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 208.65K. عرضه در گردش ROCK برابر است با 5.37B، و عرضه کل آن 5368779478.58 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.09M است.