قیمت امروز REPPO

قیمت لحظه‌ ای REPPO (REPPO) در حال حاضر برابر با $ 0.01401443 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REPPO به USD برابر با $ 0.01401443 برای هر REPPO می‌ باشد.

توکن REPPO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,778,481 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 412.32M REPPO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REPPO در بازه‌ ای بین $ 0.01230368 (حداقل) و $ 0.01473743 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.051255 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00281636 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REPPO طی یک ساعت گذشته به میزان -1.98% و در هفت روز اخیر به میزان +9.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 141.14K رسیده است.

اطلاعات بازار REPPO (REPPO)

ارزش بازار $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M حجم (24 ساعته) $ 141.14K$ 141.14K $ 141.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M سرمایه در گردش 412.32M 412.32M 412.32M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی REPPO برابر است با $ 5.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 141.14K. عرضه در گردش REPPO برابر است با 412.32M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.01M است.