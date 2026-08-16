قیمت امروز Redbrick

قیمت لحظه‌ ای Redbrick (BRIC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.82% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRIC به USD برابر با $ 0 برای هر BRIC می‌ باشد.

توکن Redbrick در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 176,188 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 235.10M BRIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRIC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04554831 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRIC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 940.34 رسیده است.

اطلاعات بازار Redbrick (BRIC)

ارزش بازار $ 176.19K$ 176.19K $ 176.19K حجم (24 ساعته) $ 940.34$ 940.34 $ 940.34 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 749.42K$ 749.42K $ 749.42K سرمایه در گردش 235.10M 235.10M 235.10M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Redbrick برابر است با $ 176.19K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 940.34. عرضه در گردش BRIC برابر است با 235.10M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 749.42K است.