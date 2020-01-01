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برترین توکن‌ های استودیوی بازی‌سازی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استودیوی بازی‌سازی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03672
-0.14%
+3.37%
-1.39%
$ 28.36M
$ 2.63M
2
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.08339
+0.70%
-0.83%
-12.43%
$ 17.57M
$ 3.26M
3
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02444
-0.46%
+8.90%
+13.00%
$ 10.39M
$ 2.42M
4
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.00043246
0.00%
+0.00%
+44.72%
$ 324.48K
$ 2.75K
5
Redbrick
Redbrick
BRIC
$ 0.00074933
0.00%
-0.08%
+0.98%
$ 176.17K
$ 841.98
6
BIG Indie Games
BIG Indie Games
BIG
$ 0.00332778
0.00%
--
0.00%
$ 35.70K
$ 93.51
7
Nebula3
Nebula3
SN3
$ 0.0002323
-0.93%
-13.15%
-18.32%
--
$ 232.99M

سوالات متداول

توکن‌ های استودیوی بازی‌سازی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استودیوی بازی‌سازی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 7 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $56.86M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استودیوی بازی‌سازی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استودیوی بازی‌سازی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GODS با ثبت تغییر قیمتی 8.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استودیوی بازی‌سازی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 7 توکن از دسته استودیوی بازی‌سازی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استودیوی بازی‌سازی می‌توان به PLAY, POWER, GODS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استودیوی بازی‌سازی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استودیوی بازی‌سازی در حال حاضر حدود $56.86M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استودیوی بازی‌سازی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.