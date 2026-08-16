قیمت امروز Planck

قیمت لحظه‌ ای Planck (PLANCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLANCK به USD برابر با $ 0 برای هر PLANCK می‌ باشد.

توکن Planck در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,408.06 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 76.56M PLANCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLANCK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.75 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLANCK طی یک ساعت گذشته به میزان -3.70% و در هفت روز اخیر به میزان -9.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 208.39 رسیده است.

اطلاعات بازار Planck (PLANCK)

ارزش بازار $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K حجم (24 ساعته) $ 208.39$ 208.39 $ 208.39 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 67.98K$ 67.98K $ 67.98K سرمایه در گردش 76.56M 76.56M 76.56M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Planck برابر است با $ 10.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 208.39. عرضه در گردش PLANCK برابر است با 76.56M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 67.98K است.