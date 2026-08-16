قیمت امروز Phi Protocol

قیمت لحظه‌ ای Phi Protocol (PHI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PHI به USD برابر با $ 0 برای هر PHI می‌ باشد.

توکن Phi Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,027.75 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.41M PHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00395266 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PHI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +2.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Phi Protocol (PHI)

ارزش بازار $ 16.03K$ 16.03K $ 16.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.03K$ 16.03K $ 16.03K سرمایه در گردش 998.41M 998.41M 998.41M عرضه کل 998,407,524.061764 998,407,524.061764 998,407,524.061764

ارزش بازار فعلی Phi Protocol برابر است با $ 16.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PHI برابر است با 998.41M، و عرضه کل آن 998407524.061764 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.03K است.