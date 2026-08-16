قیمت امروز PEACE

قیمت لحظه‌ ای PEACE (PEACE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEACE به USD برابر با $ 0 برای هر PEACE می‌ باشد.

توکن PEACE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,553 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 994.78M PEACE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEACE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEACE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +3.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PEACE (PEACE)

ارزش بازار $ 44.55K$ 44.55K $ 44.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.55K$ 44.55K $ 44.55K سرمایه در گردش 994.78M 994.78M 994.78M عرضه کل 994,776,556.482539 994,776,556.482539 994,776,556.482539

ارزش بازار فعلی PEACE برابر است با $ 44.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PEACE برابر است با 994.78M، و عرضه کل آن 994776556.482539 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.55K است.