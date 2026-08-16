قیمت امروز OOBE Protocol

قیمت لحظه‌ ای OOBE Protocol (OOBE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OOBE به USD برابر با $ 0 برای هر OOBE می‌ باشد.

توکن OOBE Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 248,700 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 963.73M OOBE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OOBE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OOBE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -16.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 879.51 رسیده است.

اطلاعات بازار OOBE Protocol (OOBE)

ارزش بازار $ 248.70K$ 248.70K $ 248.70K حجم (24 ساعته) $ 879.51$ 879.51 $ 879.51 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 248.70K$ 248.70K $ 248.70K سرمایه در گردش 963.73M 963.73M 963.73M عرضه کل 963,730,656.6188152 963,730,656.6188152 963,730,656.6188152

ارزش بازار فعلی OOBE Protocol برابر است با $ 248.70K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 879.51. عرضه در گردش OOBE برابر است با 963.73M، و عرضه کل آن 963730656.6188152 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 248.70K است.