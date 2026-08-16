قیمت امروز nftwizard

قیمت لحظه‌ ای nftwizard (NFTWIZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NFTWIZ به USD برابر با $ 0 برای هر NFTWIZ می‌ باشد.

توکن nftwizard در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 135,815 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 767.53M NFTWIZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NFTWIZ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NFTWIZ طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -4.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 172.21 رسیده است.

اطلاعات بازار nftwizard (NFTWIZ)

ارزش بازار $ 135.82K$ 135.82K $ 135.82K حجم (24 ساعته) $ 172.21$ 172.21 $ 172.21 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 135.82K$ 135.82K $ 135.82K سرمایه در گردش 767.53M 767.53M 767.53M عرضه کل 767,534,567.0 767,534,567.0 767,534,567.0

ارزش بازار فعلی nftwizard برابر است با $ 135.82K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 172.21. عرضه در گردش NFTWIZ برابر است با 767.53M، و عرضه کل آن 767534567.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 135.82K است.